Гороскоп на сегодня, 9 августа

Сегодня даже в обычных повседневных делах стоит применять творческий и, возможно, даже новаторский подход.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Желательно уделить внимание своему питанию, по возможности пищу выбирать легкую и полезную. Благоприятно делать пожертвования, участвовать в благотворительности или хотя бы проявить о ком-то заботу, особенно хороша любая деятельность с детьми.

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Неблагоприятно сегодня назначать важные переговоры и совершать крупные покупки. Коммуникации затруднены, поэтому в общении стоит подключать юмор и легкость. Стоит позаботиться о здоровье, особенно о нервной системе.

После 20.00 важные встречи и массовые мероприятия лучше исключить. Прекрасный день для наслаждениями простыми радостями жизни.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.