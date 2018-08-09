PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 9 августа/

Гороскоп на сегодня, 9 августа

Сегодня даже в обычных повседневных делах стоит применять творческий и, возможно, даже новаторский подход.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Желательно уделить внимание своему питанию, по возможности пищу выбирать легкую и полезную. Благоприятно делать пожертвования, участвовать в благотворительности или хотя бы проявить о ком-то заботу, особенно хороша любая деятельность с детьми.

Читайте: Солнечное затмение 11 августа: приметы и запреты

Неблагоприятно сегодня назначать важные переговоры и совершать крупные покупки. Коммуникации затруднены, поэтому в общении стоит подключать юмор и легкость. Стоит позаботиться о здоровье, особенно о нервной системе.

После 20.00 важные встречи и массовые мероприятия лучше исключить. Прекрасный день для наслаждениями простыми радостями жизни.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка