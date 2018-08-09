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Кошка вернулась к хозяйке после 13 лет разлуки

Британка Джанет Адамович нашла свою кошку по кличке Бу спустя 13 лет назад. Сейчас ей уже 17 лет.

Об этом сообщает Metro.

Кошка Бу потерялась в 2005 году в английском городе Харрогейт, Северный Йоркшир. Тогда ее хозяйка оставила заявку о пропаже домашнего животного, еще год развешивала объявления и давала рекламу в местной газете, но отклика не было.

Ей позвонили через 13 лет, и спросили, не теряла она своего кота. Женщина не сразу вспомнила о Бу, и ответила, что обе ее кошки сейчас находятся в доме. Однако позже она все же поняла, о ком идет речь.

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Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что воспитанник помнит ее. На данный момент Бу было уже 17 лет. Обычно коты живут в среднем до 16 лет.

– Она жила со мной пять лет и спустя столько времени все еще помнит меня. Она стала моей тенью с момента возвращения домой, – рассказывает женщина.

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Кошка вернулась к хозяйке после 13 лет разлуки / 4 фотографии

К слову, жительница Миссури по имени Брена прославилась,обнаружив у себя дома неизвестного кота.

Фото: swns.com.

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