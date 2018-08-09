Магнитные бури в августе – опасные даты

В августе 2018 ожидается сразу несколько магнитных бурь, а пик будет припадать на середину месяца.

2, 3, 10, 13, 14 августа ожидаются слабые магнитные бури, которые не окажут сильного влияния на организм. Однако их ощутят те, у кого проблемы с давлением и сердцем.

Самые сильные магнитные бури ожидаются с 16 по 20 августа. В этот период возможны сбои в работе мобильной связи и некоторой техники. Кроме того, у метеозависимых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

29 августа пройдет последняя за лето 2018 года магнитная буря средней силы.

Симптомы во время магнитных бурь

У метеозависимых могут возникнуть головная боль, тахикардия, нарушение сна и повышенная раздражительность. Также возможно колебание артериального давления и обострение хронических заболеваний.

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Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди, страдающие стенокардией, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, нервно-психическими заболеваниями и артритами.

Как пережить магнитные бури

Нужно заранее готовить свой организм к подобном потрясениям: ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, полноценно отдыхайте и не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

Также в дни магнитных бурь лучше снизить активность и интенсивность физических загрузок.

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Фото: novosti.az, dreamstime.