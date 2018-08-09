Samsung представил флагман Galaxy Note 9 – характеристики

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note 9.

Компания Samsung на пресс-конференции официально представила флагманский смартфон Galaxy Note 9.

Новинка будет доступна в версиях от 128 ГБ встроенной памяти до целых 512 ГБ.

По словам разработчиков Galaxy Note 9, смартфон сможет активно работать в течение дня без подзарядки. Диагональ экрана составит 6.4 дюйма, технология – S-AMOLED.

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Galaxy Note 9 получил микропроцессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти. Сразу на нем установлена версия ОС Android 8.1.

Кроме того, флагман получит обновленную версию помощника Bixby, который, вполне возможно, сможет конкурировать с Siri и Google Assistant.

В продажу смартфон поступит 24 августа в четырех цветах – черном, пурпурном, синем и бронзовом. По предварительной информации, стоимость топовой версии (512 ГБ) составит $1460.

К слову, южнокорейская группа компаний Samsung Group официально представила бюджетный планшет Galaxy Tab S4.

Фото: Samsung (Скриншот)

Видео: Samsung