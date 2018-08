Что почитать в отпуске: 10 самых интересных книг и рейтинг произведений от ведущих ICTV

Иногда в отпуске хочется не только загорать на пляже и ездить на экскурсии, но и почитать что-то тихим вечером.

Ранее в отпуске у меня всегда выдавалось несколько часов для себя. Поскольку и время это припадало на поздний вечер, то я отдавал предпочтение книгам, умостившись на кровати в номере.

Всегда хотелось, чтобы они рассказывали интересную историю, но не перегружали мозг информацией. Для тех, кто разделяет это желание, Факты ICTV собрали 10 книг, которые можно прочитать в отпуске.

Шантарам

Основой для этого романа послужили события из жизни автора. Книга расскажет читателю о бывшем наркомане и грабителе, который сбежал из тюрьмы в Австралии. Он приезжает в индийский город Бомбей (сейчас – Мумбаи), где мать одного из новых друзей нарекает его именем Шантарам, что в переводе с маратхи значит мирный человек.

Книга наполнена переживаниями главного героя и философскими размышлениями. Все персонажи в ней вымышлены, но места, где проходит действие романа – реальны.

Она прекрасно подойдет для тех, кто желает немного поразмышлять во время путешествия, но не перегружать себя философскими размышлениями.

Все новые сказки

Если вы хотите почитать что-то страшное, то сборник рассказов Все новые сказки будет как нельзя кстати. В нем Нил Гейман и Эл Саррантонио собрали лучшие рассказы в жанрах хоррор и саспенс, которые написали такие мастера жанра как Чак Паланик и Уолтер Мосли.

В этой сборке не обычный “киношный” хоррор, который пугает своей неожиданностью. В книге вам предстоит окунуться в коллекцию захватывающих и атмосферных историй, которые не отпустят ваше внимание до самого конца.

Они прекрасно подойдут для чтения на пляже. Ведь времени для прочтения одного рассказа как раз хватить на то, чтобы отдохнуть на лежаке и снова искупаться.

Останется при мне

Что же еще можно почитать во время летнего отпуска, кроме как книгу о летнем отпуске. Возможно именно об этом думал Уоллес Стегнер, когда писал Останется при мне. В этой книге автор рассказал о двух семейных парах преподавателей, которые проводят отпуск между учебными семестрами.

Эта книга наполнена атмосферой отпуска. Но это также и рассказ о жизненном пути и о том, что выбирает каждый человек.

11/22/63

Мастер хоррора Стивен Кинг радует не только своими страшными историями. Интересным пополнением в коллекции автора стала книга 11/22/63. В ней рассказывается о путешественника во времени, который пытается предотвратить убийство 35 президента США Джона Кеннеди.

Роман захватывает с первых минут своим необычным сюжетом и персонажами и прекрасно подойдет для тех, кто любит почитать в отпуске перед сном.

Вино из одуванчиков

Настоящей классикой для летнего отдыха уже давно стала книга Вино из одуванчиков Рэя Брэдбери. Она поможет вам пережить одно лето вместе с 12-летним мальчиком, который делает много открытий и попадает в разные истории.

Она наполнена летним воздухом и поможет вам полюбить эту пору года еще больше. А в дождливые дни Вино из одуванчиков подарит вам солнечное настроение.

Цветы для Элджернона

Изначально история появилась в виде небольшого рассказа, но Дэниел Киз, в конце концов, решил сделать из нее полноценный роман. В нем рассказано о слабоумном Чарли Гордоне, которому провели экспериментальную операцию. После нее интеллект мужчины начал быстро расти и он попал в приличное общество.

Книга написана в виде отчетов, которые Чарли пишет по просьбе врачей. Она прекрасно подойдет для тех, кто ищет материал для размышлений. Также ее можно взять в дорогу, если времени для чтения у вас будет не так много.

9 рассказов

Тем, кто любит почитать на море или не хочет отрываться от интересного рассказа, стоит присмотреться к 9 рассказам Джерома Дэвида Сэлинджер. Это – единственная официальная сборка рассказов писателя.

Всего в книге 9 историй, которые рассказывают о внутренних переживаниях главных героев, их попытки найти свое место в этом мире и понять свою сущность.

Повелитель мух

Этот роман подойдет тем, кто хочет прочесть что-то необычное. Но сразу стоит приготовиться, что он не будет настолько веселым и летним.

Книга расскажет о детях, которые в результате авиакатастрофы оказались на необитаемом острове. Их попытки выжить в диких условиях приводят к неожиданным и страшным результатам.

Все начинается с выбора лидера, когда дети выбирают Ральфа, но Джек и церковные хористы провозглашают себя охотниками. В итоге они начинают вести образ жизни дикарей, что приводит к плачевным последствиям.

Автостопом по галактике

Тем же, кому в дороге просто необходим юмор, стоит присмотреться к книге Автостопом по галактике. Она расскажет историю невезучего англичанина Артура Дента, который избегает гибели Земли вместе со своим другом Фордом Префектом. Их спасает родственник Форда, президент Галактики Зафод Библброкс, у которого на корабле находятся депрессивный робот Марвин и Триша МакМиллан – единственный землянин, кроме Артура.

Вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти легендарную планету Магратея и Основной Вопрос к Основному Ответу. Книга наполнена искрометным юмором и понравится даже тем, кто не любит фантастику.

Краткая история практически всего на свете

Если во время отдыха вы хотите узнавать все больше и больше нового, то можете почитать Краткую историю практически всего на свете.

В ней Билл Брайсон описал в доступных терминах размер Вселенной и атомов, исследовал историю геологии и биологии, рассказал о самых разрушительных катастрофах Земли и многом другом.

Большая часть книги посвящена забавным историям об ученых, которые стояли за различными открытиями.

Хотя в ней большое количество фактических ошибок и неточностей, прочитав ее, вы обязательно почерпнете для себя что-то новое.

Что рекомендуют ведущие ICTV

Ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский не может назвать себя большим книголюбом, и предпочитает интернет-издания. Однако и он перед отпуском собирает список из книг, которые хочет почитать.

Поскольку предела совершенству нет, одной из интересных книг стала Как писать хорошо Уильяма Зинсера. Ковальский хочет узнать, какие есть приемы для того, чтобы улучшить тексты.

– Мне рекомендовали книгу Артура Хейли Аэропорт. Правда, не знаю как можно написать интересно о таком объекте инфраструктуры, поэтому хочу почитать это произведение. Еще одна книга в моем “вейтинг Лист” Шантарам. Индия для меня загадка, я даже ее немного побаиваюсь. Но один из следующих отпусков обязательно проведу в Индии. Время от времени перечитываю Алхимика Павел Коэльо и каждый раз нахожу что-то новое, – рассказал ведущий.

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк рекомендует почитать роман Софии Андрухович Феликс Австрия, который написан в форме дневника главной героини Стефы. Каждый раздел здесь соответствует определенному дню или посвященный воспоминаниям.

В списке любимых книг ведущего находится и 7 основных уроков по физике Карло Ровелли, которая приближает читателей к пониманию основ общей теории относительности, величественной архитектуры Вселенной и физики элементарных частиц, квантовой механики и квантовой гравитации.

Одной из любимых книг Карпьяка стал и роман Коллекционер Джона Фаулза, который рассказывает о влюбленном в студентку Миранду Грэй Фредерике Клегге. Он занимается коллекционированием бабочек и однажды решает добавить девушку в свою коллекцию.

Рекомендует ведущий почитать и книгу известного немецкого исследователя науки и культуры Вольфганга Шивельбуша Вкусы Рая, которая расскажет о том, как известные специи повлияли на общий прогресс человечества.

Последней книгой в списке Карпьяка стала Володарка Понтиди Юрия Косача, главным героем которой выступает украинский козак-шляхтич Юрий Рославец. Очарованный “дамой своего сердца” и претенденткой на императорский трон, он “гонится за появлением” своей страсти от Парижа, через Германию в Венецию, Неаполь, Рим и Пизу.

Ведущая программы Инсайдер Юлия Панкова сейчас больше интересуется литературой, связанной с пищей.

Первой ее рекомендации стала книга Барбери Мюриэль Лакомство. Книга рассказывает о кулинарном критике, который пытается вспомнить вкус, который он хочет попробовать раз.

Любителям готовить Панкова рекомендует книгу Италия. Гастрономия, которая не только рассказывает о процессе приготовления блюд, но и о жителях Италии.

Еще одним интересным выбором является книга Еда без границ Марины Мироновой. В ней собраны советы о том, какие блюда стоит попробовать во время путешествий в разные страны мира.

Для знатоков английского языка Панкова рекомендует прочитать книгу Кейт Спейд Places to go, people to see, которая расскажет об интересных местах разных городов мира.