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Xiaomi Mi A2 и еще 3 смартфона за эту же цену

Xiaomi Mi A2 уже поступил в Украину. Стала известна цена бюджетной модели. Факты ICTV узнали, какие смартфоны можно купить за те же деньги.

Xiaomi Mi A2

Продажа нового бюджетного смартфона Xiaomi Mi A2 в Украине официально стартует 15 августа, сообщает Mi Ukraine.

Цена Xiaomi Mi A2 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 7 999 грн.

Фото: Mi Ukraine

Xiaomi Mi A2 – обзор

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К слову, в этом же ценовом диапазоне в Украине можно купить смартфон Huawei Mate 10 Lite.

Модель с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдется в около 8 тыс. грн.

Фото: Huawei

Примерно та же стоимость у смартфона Meizu 15 Lite (M15).

За модификацию 4/64 Гб придется заплатить около 7,5 тыс. грн.

Фото: Meizu

А вот Samsung Galaxy J7 2017 Gold можно купить еще дешевле – почти за 7 тыс. грн.

Правда здесь речь идет о модели с 3 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

Фото: Samsung

Напомним, модели смартфонов – Mi A2 и Mi A2 Lite – компания Xiaomi анонсировала на презентации в Мадриде.

Новинки работают на чистом Android по программе Android One. Мы писали о подробных характеристиках Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite.

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