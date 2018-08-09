Как правильно выбрать бойлер

Рассчитайте, сколько воды вы будете тратить, и в зависимости от этого выбирайте мощность проточного бойлера или объем накопительного.

Какие бывают бойлеры?

Водонагреватели бывают трех видов:

газовые;

солнечные;

электрические.

Солнечные водонагреватели бывают плоские и трубчатые, вакуумные, с вмонтированными баками-аккумуляторами или типа сплит-систем. С помощью таких систем можно в период с мая по сентябрь нагреть 200-литровый бак до 60 градусов в день.

Электрические бойлеры можно ставить практически везде, где есть электроэнергия. Используется однофазное подключение для небольших мощностей (до 12 кВт) и трехфазное, если необходимы большие мощности (от 6 кВт до 20-30 кВт в квартире). Маломощные нагреватели установить достаточно просто, иногда можно просто воткнуть вилку в розетку. Для нагревателей мощностью выше 5 кВт требуется отдельная электропроводка от щитка и установка дополнительного предохранителя. В некоторых старых домах поставить аппараты высокой мощности никак не удастся.

Водонагреватели делятся на проточные и накопительные.

В проточных водонагревателях установлен тен, который работает от электричества и нагревает воду. Принцип работы проточного нагревателя заключается в том, что вода поступает в трубу, в которой находится тен, и следует оттуда горячей.

Проточные бойлеры обеспечивают практически любое количество горячей воды, поэтому нет необходимости в постоянном техобслуживании. Благодаря отсутствию бака такие приборы обычно занимают мало места. Но в то же время температура воды зависит от потребляемой мощности и от напора воды.

5 кВт нагревателя хватает на нагрев потока воды 1,5 л/мин. Этого достаточно для мойки посуды, но мало для душа, поэтому для большой семьи такие нагреватели не очень подходят. Кроме того, если резко увеличить расход воды, температура сразу упадет (существуют конструкции с компенсацией, но они достаточно дорогие). Поэтому обычные проточные нагреватели используются только для одной точки (или душ, или кухня).

Также трудности существуют при установке такого прибора. Из-за высокой мощности прибор нельзя подключать к обычной квартирной розетке, нужно тянуть отдельное подключение от щитка и устанавливать отдельный предохранитель.

Накопительные нагреватели тоже имеют тен, но вода нагревается не в трубе, а баке. Такие приборы потребляют меньше мощности (обычно до 6 кВт, в среднем 2 кВт) и их можно подключать к обычной сети). Но и время нагрева при этом большой – бак в 30 л нагревается за 30 минут, а 200-литровый в среднем за 6 часов. Поэтому если вы хотите иметь горячую воду в любое время, то надо нагреть ее заранее. Благодаря конструкции современных бойлеров это вполне возможно.

Внешне накопительные нагреватели покрывают теплоизолирующим материалом, что сдерживает потерю тепла до 1 градуса в час, поэтому можно нагреть бак ночью, а потом пользоваться им весь день. Современные баки могут поддерживать температуру с потерей не более 0,5 градуса в час. При этом расход электроэнергии на поддержание тепла не более 1 кВт/ч в сутки. Но если вы использовали весь бак воды, то до нагрева следующей порции пройдет значительный промежуток времени.

Благодаря наличию запаса горячей воды, в один такой водонагревателя можно подключить несколько точек – мойку на кухне, душ, умывальник. Кроме того, температура воды в баке выше, чем в проточном нагревателе, и достигает 80 градусов. Это удобно, потому что, смешивая с холодной водой, можно держать большое количество теплой воды нормальной температуры.

Однако у такого агрегата тоже есть свои минусы. При высокой температуре повышается химическая активность воды. В баке, наполненном водой, металлические стены подвержены коррозии и необходимо принимать дополнительные меры защиты, которые увеличивают стоимость устройства.

К недостаткам накопительных водонагревателей также можно отнести необходимость регулярного техобслуживания, которое включает в себя замену магниевого анода, промывание внутренней поверхности, очистку ТЭНов. Кроме того, стоят накопительные водонагреватели в дороже, чем проточные.

Где лучше устанавливать бойлер?

Маленький проточный водонагреватель легко установить в том месте, где вы собираетесь им пользоваться: в ванной или на кухне. А вот с накопительным бойлером надо ориентироваться в соответствии с его величиной. Для больших накопительных баков, объем которых более 200 л, предусматривают отдельные комнаты. Такие нагреватели, как правило, устанавливают в частных домах с несколькими ванными комнатами. Чаще всего такие баки – напольные.

Наиболее популярные накопительные нагреватели – объемом в 80-100 л – можно повесить прямо в ванной комнате, а маленькие баки от 5 до 15 л можно разместить под раковиной.

Основные правила подключения водонагревателей

При правильном уходе, бойлеры могут прослужить достаточно долго. Частая ошибка, которую допускают при установке нагревателей, – включение проточного водонагревателя до того, как у него будет запущена вода. Поэтому первое, что следует запомнить, после установки и подключения бойлера к водопроводу – обязательно наполните бак водой, и только после этого включайте его в электросеть.

Еще одна хроническая ошибка потребителей – частое включение-выключение электрических накопительных водонагревателей с целью экономии. Такие действия могут привести к преждевременному выходу нагревателя из строя.

Используйте наши советы, и сможете легко и комфортно пережить любые холода и коммунальные увертки!

Фото: hotline.ua