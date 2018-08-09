Стиральные машинки 100 лет назад и сегодня: 7 фактов и невероятные формы

9 августа 1910 года Алва Фишер запатентовал электрическую стиральную машинку. Факты ICTV заглянули далеко в прошлое и узнали, какими были первые стиральные машинки, а также нашли фото самых необычных из них.

Первую стиральную машинку создал и запатентовал американец Джеймс Кинг. Это произошло еще в далеком 1851 году.

Одна из первых стиральных машин

Она не очень была похожа на современную машинку и имела ручной привод.

Это устройство состояло из деревянной кадки на колесах, в которую вставлялась ось с вращающимся дырчатым цилиндром.

В кадку складывали белье, заливали его мыльным раствором, затем вручную вращали барабан, запуская процесс стирки. Эта машина была первой ласточкой, конструкция имела много недостатков, была громоздкой, стирка требовала немалых физических усилий.

Первым стиральную машину запустил в серийное производство Уильям Блэкстоун, она также имела ручной привод. Она стоила $2,5 доллара.

А вот полностью механизировать процесс стирки удалось в 1910 году американцу Алву Фишеру.

Пральна машина Алви Фішера: 1 – електродвигун, 2 – барабан, 3 – віджимні валки

Он применил в изобретенном им устройстве в качестве привода электрический двигатель.

Машинка не отличалась особой безопасностью, имея открытые рабочие механизмы, но все-таки впервые в истории позволила полностью избавить процесс от усилий ручного труда.

В Европе первые стиральные машины начали производить немцы только с 1900 года.

Стиральная машина начала 20-го века

В 1947 году в свет вышла первая в мире стиральная машина автомат.

Первая стиральная машина автомат в СССР появилась в 1975-ом году Вятка-автомат-12.

Перша пральна машина автомат в СРСР Вятка-автомат-12

Она была создана на Чебоксарском заводе имени В.И. Чапаева. Но уже в 1977-ом году данная модель была снята с производства из-за того, что в квартирах не было электрической разводки требуемой мощности и стиральная машина выбивала пробки.

А вот это одна из современных моделей стиральных машин:

Факты ICTV также сделали подборку необычных стиральных машин с момента создания до наших дней.



Ця незвичайна дерев'яна пральна машина, ймовірно, датується приблизно 1910-1920. Вона не працює на електриці, але з ручним керуванням

Електрична пральна машина від Лі Максвелл, 1910 рік

Пральна машина середини 20-го століття

Електрична пральна машина від Dowsell & Lees Co., 1910 рік

Пральна машинка всередині шафи

Портативна пральна машинка

Сферична пральна машина

Пральна міні-машина для гламурних дам

Екологічна пральна машина Пральна машина-гральний автомат Стиральные машинки 100 лет назад и сегодня: 7 фактов и невероятные формы / 10 фотографий

Кроме этого мы нашли 7 фактов о стиральных машинках, которые вас точно удивят:

Первые попытки автоматизировать процесс стирки предпринимали еще древние вавилоняне. Они сконструировали большое колесо с множеством лопастей. Оно опускалось в чан с замоченным бельем. Вращая колесо, вавилоняне тратили на стирку намного меньше сил и времени. Первые стиральные машины не имели корпуса, и наблюдать за работой механизма можно было все время. Однако однажды при стирке женщина наклонилась слишком близко к мотору, и ее затянуло внутрь. К счастью, женщину удалось спасти. Считается, что самыми лучшими производителями стиральных машинок являются корейские, японские, европейские, американские (компании из США и Канады) заводы. В США разработали стиральную машину для очков. Достаточно лишь поместить очки в специальную емкость и добавить моющего порошка. Всего через 40 минут стекла будут абсолютно чистыми и даже сухими! В Америке, в штате Колорадо, есть музей стирки! Его создатель десятки лет собирал стиральные устройства начала ХХ. Сейчас его коллекция насчитывает более 600 экземпляров. В Испании изобрели стиральную машину для кошек и собак! Принцип работы простой: хозяин помещает своего четвероного друга в специальный резервуар, выбирает на дисплее нужный режим – размер и вес животного. И включает “запуск” – питомца обдает с разных сторон теплой водой. Ученые подсчитали, что стиральные машины являются типичной причиной потери 93% носков в американской семье.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, какими были презервативы 4 тыс. лет назад.