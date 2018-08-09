Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше

Женщины формируют более тесную эмоциональную связь с кошками, чем мужчины. Они чаще взаимодействуют с питомцами и более к ним привязаны.
К такому выводу пришли ученые из Университета Лоранда Этвеша в ходе исследования с участием 157 владельцев и владелиц кошек, пишет Applied Animal Behaviour Science.
Оказалось, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами, чем мужчины. Они чаще разговаривают со своей или чужими кошками и знают, какая пища им необходима, а какая запрещена.
Также женщины чаще улыбаются питомцам и понимают их эмоции. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее – между мужчинами и молодыми животными.
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Исследование показало, что у взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности. Более тесная связь с женщинами, скорее всего, возникает в силу большей эмпатичности.
Кстати, ранее ученые узнали, как собаки реагируют на слезы.
Фото: Pixabay