PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше/

Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше

Женщины формируют более тесную эмоциональную связь с кошками, чем мужчины. Они чаще взаимодействуют с питомцами и более к ним привязаны.

Кішка

К такому выводу пришли ученые из Университета Лоранда Этвеша в ходе исследования с участием 157 владельцев и владелиц кошек, пишет Applied Animal Behaviour Science.

Оказалось, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами, чем мужчины. Они чаще разговаривают со своей или чужими кошками и знают, какая пища им необходима, а какая запрещена.

Также женщины чаще улыбаются питомцам и понимают их эмоции. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее – между мужчинами и молодыми животными.

Читайте: Автомат, лук и супермен: гибкий кот покорил сеть

Исследование показало, что у взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности. Более тесная связь с женщинами, скорее всего, возникает в силу большей эмпатичности.

Кстати, ранее ученые узнали, как собаки реагируют на слезы.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка