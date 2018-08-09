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Звездопад Персеиды: где будет видно в Украине

Звездопад Персеиды, пик которого придется на 12-13 августа, смогут наблюдать жители почти всех регионов Украины, кроме Закарпатья.

Зорепад

Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

– Могу успокоить – облаков не будет. Только на Закарпатье местами может быть облачно, а большинство жителей Украины смогут его увидеть, если захотят, погода влиять не будет, – рассказали синоптики.

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Ранее сообщалось, что в августе жители Земли смогут наблюдать за самым красивым звездопадом 2018 года – пик метеорного потока Персеиды придется на 12-13 августа.

Фото: pixabay.com

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