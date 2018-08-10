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Более 3 тыс. лет. В Египте нашли самый старый сыр в мире

В Египте во время раскопок в пирамидальном комплексе Саккара итальянские археологи нашли твердый сыр возрастом более 3200 лет. Его уже назвали самым старым в мире.

Сир

Об этом пишет издание Al Youm as Sabia.

Эксперты утверждают, что сыр изготовлен в период между 1290 и 1213 годами до нашей эры, и представляет собой смесь козьего, овечьего и коровьего молока.

При этом в сыре обнаружили бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку.

Ученые говорят, что класть еду, в том числе сыр, в гробницы, было традиционно для древних египтян.

Читайте: Египетских электриков будут судить за бороду Тутанхамона

К слову, недавно ученые раскрыли тайну гробницы Тутанхамона.

Фотоpixabay.com

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