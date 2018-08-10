Гороскоп на сегодня, 10 августа

Сегодняшний день неблагоприятен для большинства созидательных дел.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

В этот день хорошо наводить чистоту и порядок как в доме, так и в делах. Можно разобраться с долгами, отделить предметы, которые оттягивают энергию, избавиться от обременяющих вещей.

Сегодня не желательно заниматься важными делами и принимать серьезные решения.

Это время прекрасно подходит для отдыха, уединения, духовных практик. Спокойное состояние, размеренный и разумный подход к делам тоже будет кстати.

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Неблагоприятны сегодня стрижка волос, подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.