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Облака сошли на Землю: в США людей напугало необычное явление

В американском штате Иллинойс засняли необычные облака, напоминающие гигантские волны во время цунами.

На видеозапись обратили внимание пользователи портала Reddit.

– Беги, — в шутку посоветовал автору видео один из пользователей.

– Я бы начал молиться, хоть и неверующий, — написал другой.

– Нет, это определенно цунами, — отметил еще один комментатор.

Некоторым пользователям необычные облака напомнили туман в фильме «Мгла». По поводу природы необычного явления пользователи не пришли к единому мнению, однако некоторые предположили, что на видео попали так называемые валовые облака, образующиеся на границе атмосферных фронтов.

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К слову, к Земле в ночь на 16 августа приблизится на минимальное расстояние околосолнечная комета С/2017 S3 (PanSTARRS), превышающая по размерам Юпитер в два раза.

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