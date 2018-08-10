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Косатка 16 дней “возит” на спине умершего детеныша

У берегов острова Ванкувер заметили косатку, которая в течение 16 дней плавала в океане со своим умершим детенышем на спине.

Впервые животное заметили 24 июля у берегов острова Ванкувер, пишет ВВС Украина.

Исследователи, изучающие местную популяцию животных, говорят, что по состоянию на среду, 8 августа, она до сих пор заботилась о своем детеныше.

Известно, что косатки остаются со своими умершими детьми в течение недели, но ученые считают, что эта мама “идет на рекорд”.

Фото: Ken Balcomb/BBC Україна

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– Возможно, это ее собственный способ пережить потерю другого ребеночка. Вероятно, что за последние десять лет она потеряла еще двух.

Терять малышей очень трагично для этих животных, а это происходит рекордными темпами, – рассказывает Кен Балкомб, старший исследователь Центра исследований китов, изучающий южную популяцию косаток.

Судя по всему, детеныш умер 24 июля, однако исследователи не знают причин смерти.

Ранее в Калифорнии умерла горилла Коко, которая имела высокий IQ и знала язык жестов. Ей было 46 лет.

Фото: Ken Balcomb

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