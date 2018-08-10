Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

К выходным стоит готовиться заранее, тщательно планируя, каким образом сделать каждую минуту отдыха интересной и радостной.

На этой неделе киевлян ждут театральные представления, комедийные выступления и традиционный джазовый концерт в ботаническом саду.

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Также можно посетить дневную вечеринку, где будет звучать музыка только с винила.

Факты ICTV подготовили перечень лучших событий.

Cтендап-уик-энд на ВДНХ

Фото: Facebook.

ВДНХ, Сад гамаков

10-11 августа, 19.00

Стоимость билетов: 199-299 грн

Купить билеты можно тут

Хорошая возможность приятно провести августовский вечер на свежем воздухе с порцией качественного юмора. Двухдневный праздник смеха пройдет в открытом баре в Саду гамаков, который расположился на ВДНХ. Для вас выступит зажигательный состав комиков: Антон Тимошенко, Алексей Ральников, Даниил Белый, Лана Чубаха и Влад Капица.

На Грани

Фото: Facebook.

Театр-студия Тысячелетие

11 августа, 19.00

Стоимость билетов: 150 грн

Купить билеты можно тут

Киевский театр Тысячелетие презентует спектакль про архитектора, который потерял веру в себя и свои возможности, оказавшись на грани. Эта граница пролегает между жизнью, такой как она есть, и пространством без смысла и ориентиров, в котором неизвестно как и зачем жить. Борьба человека за выживание в поединке с испытаниями судьбы. Удастся ли герою найти животворный свет, родившись для новой жизни?

Vinyl Vibes

Фото: Facebook.

ЮБК

12 августа, 16.00

Вход свободный

Летняя серия дневных вечеринок Vinyl Vibes продолжается. Здесь музыка звучит исключительно с винила. Дискотека длится до самого закрытия. Правильная во всех отношениях музыка, будет правильно приготовлена правильными людьми.

Мужики не танцуют стриптиз

Фото: Facebook.

Центральный дом офицеров ВСУ

12 августа, 19.00

Стоимость билетов: 100-520 грн

Купить билеты можно тут

История четырех мужчин: офицера спецназа в отставке, бандита, музыканта и обанкротившегося бизнесмена. Все четверо оказались в затруднительном положении без работы и денег. Единственная возможность, которую они нашли, чтобы улучшить свои дела — место в мужском стриптиз-шоу с высокой зарплатой. Ничего подобного ни один из них не делал раньше. Всем стыдно и смешно, но деньги нужны больше. К тому же, попасть в шоу не так уж и просто, поэтому приходится прилагать усилия в непростой конкуренции.

Botanica Jazz

Фото: Facebook.

Ботанический сад им. Гришко

12 августа, 20.00

Стоимость билетов: 250-420 грн

Купить билеты можно тут

Botanica Jazz в Ботаническом саду им. Гришко – это концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, легендарному Фрэнку Синатре.

Любимые мелодии в джазовой аранжировке исполнит квинтет виртуозного пианиста, лидера сальса-бэнд DisLOCAdos – Ильи Ересько. Вокальные партии великого Фрэнка выполнит знакомый многим по проекту Голос вокалист Роман Руссу.

Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.