Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

К выходным стоит готовиться заранее, тщательно планируя, каким образом сделать каждую минуту отдыха интересной и радостной.
На этой неделе киевлян ждут театральные представления, комедийные выступления и традиционный джазовый концерт в ботаническом саду.
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Также можно посетить дневную вечеринку, где будет звучать музыка только с винила.
Факты ICTV подготовили перечень лучших событий.
Cтендап-уик-энд на ВДНХ
Фото: Facebook.
ВДНХ, Сад гамаков
10-11 августа, 19.00
Стоимость билетов: 199-299 грн
Купить билеты можно тут
Хорошая возможность приятно провести августовский вечер на свежем воздухе с порцией качественного юмора. Двухдневный праздник смеха пройдет в открытом баре в Саду гамаков, который расположился на ВДНХ. Для вас выступит зажигательный состав комиков: Антон Тимошенко, Алексей Ральников, Даниил Белый, Лана Чубаха и Влад Капица.
На Грани
Фото: Facebook.
Театр-студия Тысячелетие
11 августа, 19.00
Стоимость билетов: 150 грн
Купить билеты можно тут
Киевский театр Тысячелетие презентует спектакль про архитектора, который потерял веру в себя и свои возможности, оказавшись на грани. Эта граница пролегает между жизнью, такой как она есть, и пространством без смысла и ориентиров, в котором неизвестно как и зачем жить. Борьба человека за выживание в поединке с испытаниями судьбы. Удастся ли герою найти животворный свет, родившись для новой жизни?
Vinyl Vibes
Фото: Facebook.
ЮБК
12 августа, 16.00
Вход свободный
Летняя серия дневных вечеринок Vinyl Vibes продолжается. Здесь музыка звучит исключительно с винила. Дискотека длится до самого закрытия. Правильная во всех отношениях музыка, будет правильно приготовлена правильными людьми.
Мужики не танцуют стриптиз
Фото: Facebook.
Центральный дом офицеров ВСУ
12 августа, 19.00
Стоимость билетов: 100-520 грн
Купить билеты можно тут
История четырех мужчин: офицера спецназа в отставке, бандита, музыканта и обанкротившегося бизнесмена. Все четверо оказались в затруднительном положении без работы и денег. Единственная возможность, которую они нашли, чтобы улучшить свои дела — место в мужском стриптиз-шоу с высокой зарплатой. Ничего подобного ни один из них не делал раньше. Всем стыдно и смешно, но деньги нужны больше. К тому же, попасть в шоу не так уж и просто, поэтому приходится прилагать усилия в непростой конкуренции.
Botanica Jazz
Фото: Facebook.
Ботанический сад им. Гришко
12 августа, 20.00
Стоимость билетов: 250-420 грн
Купить билеты можно тут
Botanica Jazz в Ботаническом саду им. Гришко – это концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, легендарному Фрэнку Синатре.
Любимые мелодии в джазовой аранжировке исполнит квинтет виртуозного пианиста, лидера сальса-бэнд DisLOCAdos – Ильи Ересько. Вокальные партии великого Фрэнка выполнит знакомый многим по проекту Голос вокалист Роман Руссу.
Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.