Привозят еду и убирают: самые удивительные роботы-помощники

Развитие технологий привело к тому, что скоро в наших домах появятся настоящие роботы-помощники.

Робот-уборщик

Этот робот может убирать в квартире, мыть пол и приносить своим хозяевам напитки. Конечно, доставка напитков из холодильника – это далеко не все. Робот способен распознавать тысячи вещей, находить их по дому и возвращать на место. Если, например, вы потеряете очки или ключи, робот поможет вам их найти. Также Иолес запросто распознает людей и их положение. Это помогает работу распознавать, когда человек упал, и начать бить тревогу. Особенно полезна эта функция, когда в доме есть маленькие дети или больные люди.

Робот-утюг

Еще один робот – мечта каждой домохозяйки. Хотя у него нет рук и ног, этот робот может серьезно упростить жизнь. Он гладит и сортирует одежду после стирки, и делает это очень эффективно. За 4 минуты робот аккуратно сложит 20-40 единиц одежды в зависимости от типа: футболки, полотенца, джинсы, свитера и т.д., избавляя вас этого скучного задания. Это устройство можно поставить, к примеру, на стиральную машинку. Хотя компания разработчик предлагает еще и специальный стол на колесиках, который можно переместить туда, где вы обычно гладите одежду.

Робот-магазин

Робомарт – первый передвижной магазин пищи на автопилоте. Клиент выбирает продукты, и машина без водителя автоматически снимает с карточки покупателя деньги за то, что он купил. При этом продукты хранятся в кузове авто, где поддерживается необходимая температура с помощью кондиционера. К тому же, Робомарт еще и не вредит окружающей среде. Это, действительно, инновационный подход к покупке еды. Ведь он делает процесс гораздо более удобным, особенно для тех, кто живет далеко от крупных супермаркетов, или же просто для лентяев.

Больше интересных роботов ищите в видео программы Утро в большом городе.

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К слову, медицинские роботы начали проводить операции в Греции, Великобритании, Израиле, Германии, США и других развитых странах.