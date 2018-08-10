Серенада солнечной долины – в Киеве покажут уникальный спектакль

21 сентября 2018 года в Октябрьском дворце состоится премьера уникального музыкального спектакля Серенада солнечной долины.

Сюжет по мотивам оскароносной голливудской комедии, музыка оркестра Гленна Миллера, самые известные и любимые актеры Украины, уникальные декорации и костюмы никого не оставят равнодушным. Вихрь эмоций перенесет зрителей из серых будней в мир юмора, романтики и живой музыки.

Вы узнаете историю талантливого музыканта Теда Скотта, чей оркестр пригласили сыграть на знаменитом курорте Солнечная Долина. Музыкант будет петь в дуэте с великой певицей Вивьен Доун, которая проявляет к нему особое внимание. Но в жизнь Теда также ворвется Карен — беженка из Норвегии, которая закрутит морозным вихрем эмоций всех героев спектакля. Теперь вместо репетиций Тед гоняется за Карен по снежным склонам на лыжах. Это — классический любовный треугольник, который непросто распутать, но хэппи энд гарантирован!

На уникальной сцене, созданной специально для этого спектакля, будет блистать звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и другие.

Премьера пройдет в Октябрьском дворце 21 сентября. Билеты можно купить тут.

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К слову, 24-26 августа под Львовом в с. Родатичи состоится 10-й фестиваль Захід 2018.

Фото: Concert.ua