Солнечное затмение 11 августа: приметы и запреты

Частичным солнечным затмением 11 августа завершается летний коридор затмений. С этим удивительным явлением связано немало примет и запретов. Каких именно – в материале Фактов ICTV.

Когда и где можно наблюдать

Начнется солнечное затмение в субботу, 11 августа, в 11.47 по киевскому времени. Украинцы также смогут за ним наблюдать.

Его будет видно на севере Северной Америки, в Гренландии, Северной Европе (Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия), в Китае, Монголии и восточной части Казахстана.

Наибольшая фаза частичного затмения будет зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля.

На закате затмение можно будет наблюдать в Северной и Южной Кореи.

Что запрещено делать

Давно известно, что любое затмение имеет свое влияние в течение 14 дней – 7 дней до и 7 дней после самого явления. Однако негативное влияние солнечного затмения 11 августа усилит ретроградный Плутон.

Это означает, что период до декабря 2018 года будет крайне негативным.

Астролог Эфа Форина рассказала, что в это время не стоит назначать свадьбу, делать важные покупки.

По ее словам, брак может оказаться непрочным и проблемным, а дорогая покупка, например, техника – будет постоянно ломаться.

Форина также посоветовала воздержаться от плановых операций, поскольку это период “очень тяжелого выздоровления”. Исключения возможны только для оперативных вмешательств, которые нельзя откладывать.

Народные приметы

Поскольку солнце всегда символизировало жизнь, его исчезновение с неба, то есть солнечное затмение, всегда считалось плохим знаком.

По мнению наших предков, это были проделки злого духа, который воровал свет для того, чтобы в сумерках завлекать христиан в свои сети-ловушки.

Современным людям, знакомым с астрономией, такая трактовка кажется бессмысленной.

Однако есть примета, которая доказала свою достоверность: если произошло солнечное затмение, урожай обычно бывает скудным и плохо сохраняется.

Разлить воду или попасть под дождь в день солнечного затмения – хороший знак.

Сломать каблук или подвернуть ногу – неблагоприятный сигнал, который означает, что человек выбрал неправильный путь.

У влюбленных существует традиция предлагать руку и сердце в тот момент затмения, когда еще видно солнечные лучи. В эти секунды затмение напоминает кольцо с алмазом.

Фото: pixabay.com

Народные приметы запрещают в день затмения почти все: отправляться в путешествие, употреблять алкоголь, садиться за руль, делать роскошные приобретения, заводить новые знакомства, рисковать.

Особенно суеверные во время затмения закрывают окна, чтобы его так называемый свет не проник в дом.

Впрочем, день солнечного затмения крайне удачный для прощания со старыми, гнетущими связями.

Рекомендуется также выбросить старую одежду и мебель, избавиться от вредных привычек.

Все три недели опасного периода – 14 дней до и 7 дней после затмения – не стоит поддаваться соблазнам, нельзя давать волю негативным эмоциям. Максимальное проявление щедрости и доброжелательности поможет найти путь к счастью.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Напомним, 13 июля произошло частичное солнечное затмение, а после него – 27 июля – самое продолжительное лунное затмение XXI века.

Фото: pixabay.com