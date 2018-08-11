Гороскоп на сегодня, 11 августа

Сегодня, в день солнечного затмения, время неблагоприятное для большинства дел.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Особенно сложные ситуации могут возникать на работе или в семье. Не стоит принимать судьбоносных решений, лучше переждать несколько дней — возможно, все само пройдет и стабилизируется. А возможно, появится ресурс для решения вопроса. Не стоит принимать решения в одностороннем порядке.

День рекомендуется провести в помещении, поскольку затмение произойдет в дневное время. Если вы затеяли уборку или стирку, то сушить белье лучше в помещении, а не на балконе или улице.

Желательно минимизировать социальные контакты, а если такой возможности нет, то желательно не вовлекаться в возможные конфликтные ситуации. Благоприятно проводить время в спокойной обстановке, можно заниматься медитацией, слушать легкую и спокойную музыку. Старайтесь сглаживать напряженность в семье, с близкими и родными. Еду стоит предпочесть полезную и легкую, по желанию можно держать пост. После затмения рекомендуется сменить постельное белье и принять вечернее омовение.

Неблагоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг.

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