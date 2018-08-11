NASA отправляет зонд к Солнцу (ОНЛАЙН)

Сегодня первый космический аппарат, который полетит прямо к Солнцу, готов стартовать для миссии по исследованию атмосферы звезды.

Обновлено в 11.40: Первоначально время старта перенесли с 10.33 на 11.08 из-за проверки системы передачи данных с корабля на Землю; затем в NASA объявили о закрытии стартового окна (промежутка времени, в которое можно было запустить ракету 11 августа).

Как сообщают на официальном сайте NASA, зонд Parker Solar Probe размером с автомобиль и стоимостью $1,5 млрд планируется запустить на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида во время 65-минутного окна для запуска, которое открывается в 3.33 утра по местному времени (10.33 по киевскому времени. – Ред.).

Во время подхода к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат в истории, главная цель беспилотного зонда – исследовать корону – необычную атмосферу вокруг Солнца.

– Мы собираемся попасть в такой район, от которого захватывает дух, где солнечный ветер, как мы полагаем, будет ускоряться, – сказал директор отдела по изучению планет NASA Джим Грин.

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Корона не только в 300 раз горячее, чем поверхность Солнца, но она также выбрасывает мощные плазменные и энергетические частицы, что может спровоцировать геомагнитные космические штормы, которые могут наносить серьезный ущерб на Земле, нарушая работу энергосистем. Эти солнечные вспышки плохо изучены.

– Зонд Parker Solar Probe поможет нам лучше прогнозировать, когда волнения солнечного ветра могут поразить Землю, – сказал ученый проекта, профессор Мичиганского университета Джастин Каспер.

Большие знания о солнечном ветре и космических штормах также помогут защитить будущих исследователей космоса, когда они отправятся к Луне или Марсу.

Напомним, NASA представило проекты жилья на Марсе.

Фото: Скрин с онлайн-трансляции NASA