В Германии разрешили нацистскую символику – причина

Немецкая организация USK, регулирующая развлекательное программное обеспечение в Германии, разрешила продавать в стране видеоигры, в которых используется нацистская символика.

USK решила, что вместо полного запрета можно ввести на такие видеоигры дополнительный возрастной рейтинг, передает kommersant со ссылкой на CNN.

В USK при этом уточнили, что использование запрещенной символики в видеоиграх должно быть социально адекватным.

Это означает, что нацистская символика должна служить художественной или научной цели или использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий, объяснили в организации.

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Причиной для этого послужил выход в 2017 году игры Wolfenstein II: The New Colossus. Действие в ней происходит в альтернативной вселенной, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена отдельная версия игры, в которой свастику заменили нейтральными треугольными символами, а у Адольфа Гитлера убрали усы.

Ранее Факты ICTV писали о лучших видеоиграх августа.

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