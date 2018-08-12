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Международный день молодежи: лучшие поздравления

12 августа отмечается Международный день молодежи, который предложили установить в 1991 году.

День Молоді

Впервые идею Международного дня молодежи предложила молодежь, которая собралась в Вене на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.

Решение об установлении праздника было поддержано на I сессии Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. ООН порекомендовала проводить в этот день пропагандистские мероприятия в поддержку Международного дня по повышению информированности о Всемирной программе действий, касающихся молодежи.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем молодежи:

В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.

Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!

***

Молодежь сегодня прогрессивна,
И желаю людям молодым
Мимо бед не проходить пассивно,
Помогая людям пожилым.

Пусть улыбка на лице сверкает,
А еще желаю всей душой –
Пусть карман деньгами набивает
Ангелок удачи золотой!

***

В этот цветущий день июня
На праздник вышла молодежь!
Все мы когда-то были юны,
Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны
Звенели в уголках души,
Играли сонм мелодий чудных,
Мгновенья были хороши!

***

Молодежь идет вперед,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезёт.

Счастья, смеха и задора,
И размаха удалого.
Всех вам благ, добра и мира,
И побольше креатива!

***

Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!

***

Вы давно уже не дети,
И до взрослых далеко.
С праздником поздравлю этим,
Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,
Будет праздник ваш — улет!
Чтобы было вам что вспомнить,
Когда пенсия придет.

***

День молодежи — яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.

Быть молодым — большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!

Читайте: Межуднародный день молодежи: чего хотят молодые украинцы

Напомним, Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.

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