Международный день молодежи: лучшие поздравления

12 августа отмечается Международный день молодежи, который предложили установить в 1991 году.
Впервые идею Международного дня молодежи предложила молодежь, которая собралась в Вене на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.
Решение об установлении праздника было поддержано на I сессии Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. ООН порекомендовала проводить в этот день пропагандистские мероприятия в поддержку Международного дня по повышению информированности о Всемирной программе действий, касающихся молодежи.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем молодежи:
В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.
Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!
***
Молодежь сегодня прогрессивна,
И желаю людям молодым
Мимо бед не проходить пассивно,
Помогая людям пожилым.
Пусть улыбка на лице сверкает,
А еще желаю всей душой –
Пусть карман деньгами набивает
Ангелок удачи золотой!
***
В этот цветущий день июня
На праздник вышла молодежь!
Все мы когда-то были юны,
Порывом чистым он хорош!
Вы будьте веселы, чтоб струны
Звенели в уголках души,
Играли сонм мелодий чудных,
Мгновенья были хороши!
***
Молодежь идет вперед,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезёт.
Счастья, смеха и задора,
И размаха удалого.
Всех вам благ, добра и мира,
И побольше креатива!
***
Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!
***
Вы давно уже не дети,
И до взрослых далеко.
С праздником поздравлю этим,
Жизнь пусть сложится легко.
А пока гуляй по полной,
Будет праздник ваш — улет!
Чтобы было вам что вспомнить,
Когда пенсия придет.
***
День молодежи — яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.
Быть молодым — большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!
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Напомним, Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.