Международный день молодежи: лучшие поздравления

12 августа отмечается Международный день молодежи, который предложили установить в 1991 году.

Впервые идею Международного дня молодежи предложила молодежь, которая собралась в Вене на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.

Решение об установлении праздника было поддержано на I сессии Всемирной конференции министров по делам молодежи, проходившей в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. ООН порекомендовала проводить в этот день пропагандистские мероприятия в поддержку Международного дня по повышению информированности о Всемирной программе действий, касающихся молодежи.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем молодежи:

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

***

Молодежь сегодня прогрессивна,

И желаю людям молодым

Мимо бед не проходить пассивно,

Помогая людям пожилым.

Пусть улыбка на лице сверкает,

А еще желаю всей душой –

Пусть карман деньгами набивает

Ангелок удачи золотой!

***

В этот цветущий день июня

На праздник вышла молодежь!

Все мы когда-то были юны,

Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны

Звенели в уголках души,

Играли сонм мелодий чудных,

Мгновенья были хороши!

***

Молодежь идет вперед,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезёт.

Счастья, смеха и задора,

И размаха удалого.

Всех вам благ, добра и мира,

И побольше креатива!

***

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

***

Вы давно уже не дети,

И до взрослых далеко.

С праздником поздравлю этим,

Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,

Будет праздник ваш — улет!

Чтобы было вам что вспомнить,

Когда пенсия придет.

***

День молодежи — яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.

Быть молодым — большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!

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Напомним, Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.