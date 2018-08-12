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Фото без Instagram и тамагочи. Как развлекалась молодежь без интернета – ТЕСТ

В Украине 12 августа Международный день молодежи отмечают миллионы людей в возрасте от 18 до 44 лет. Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.

День молоді - ТЕСТ

Международный день молодежи – международный день, который отмечается ООН 12 августа.

Идея Международного дня молодежи была предложена в 1991 году, молодежью, собравшейся в Вене (Австрия) на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.

Форум рекомендовал, чтобы Международный день молодежи был объявлен специально для сбора средств, продвижения и поддержки Фонда молодежи ООН в партнерстве с молодежными организациями.

Сегодня же развитие информационных технологий и всемирный прогресс ощутимо повлияли на современное поколение.

Нынешняя молодежь “погрузла” в компьютерных играх, гаджетах и практически живет в социальных сетях.

При этом традиционные развлечения старшего поколения молодежи не интересны и в чем-то даже непонятны.

Читайте: От дзиґлика до галунки. Вы точно знаете украинский? – ТЕСТ

Мы также собрали поздравления ко Дню молодежи.

Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, что вы знаете о развлечениях молодежи 90-х. Поехали?

 Фото: Pixabay, Dreamstime, Giphy, скриншот/Интересные факты, скриншот/uran83, скриншот/AppleExpertFun, скриншот/UncleShurik
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