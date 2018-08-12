Гороскоп на сегодня, 12 августа

Гороскоп на сегодня не рекомендует заниматься важными делами.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Гороскоп на сегодня советует проводить духовные практики, посещать храмы, любая религиозная деятельность весьма кстати. Благоприятное время для почитания рода: уместно расспрашивать о семейных историях, составлять генеалогическое древо, проводить исследования о предках — все это может пройти успешно.

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Хорошее время для умеренной активности. Предсказуемо желание блистать и производить впечатление — стоит за ним последовать. Чувства окружающих сегодня будут не так заметны, что может вызвать напряженность в отношениях.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.