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Samsung создала карту памяти рекордного объема

Компания Samsung создала карту памяти для смартфонов с рекордным объемом в 512 ГБ. Она может поступить в продажу уже осенью 2018 года.

В недалеком будущем компания Samsung собирается запустить в продажу карту памяти, объем которой составит 512 ГБ.

Об этом заявил руководитель отдела маркетинга Samsung Дрю Блерд во время презентации Galaxy Unpacked, пишет Akket.

– Установив ее в телефон, пользователи могут рассчитывать на скорость не нижчe 100 МБ/с, – говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, сколько именно Samsung попросит за свою карточку с 512 ГБ свободного пространства. По мнению экспертов, цена достигнет $300.

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Отметим, сейчас наибольший объем карты памяти для смартфонов – 400 ГБ.

Если владельцы Galaxy Note 9 купят себе карту памяти на 512 ГБ, то общий объем свободного пространства окажется на уровне 1 ТБ. Это абсолютный рекорд для любого мобильного устройства.

По предварительным данным, карта расширения памяти поступит в продажу в сентябре-октябре 2018 года.

Недавно компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note 9.

Фото: Pixabay

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