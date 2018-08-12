В Турции хотят отменить систему “все включено”

Действие системы “все включено” в Турции хотят ограничить из-за того, что она не оправдывает ожиданий сферы туризма.

Система “все включено” не оправдывает ожиданий сферы туризма в Турции, заявил руководитель турецкой группы туркомпаний Limak Каан Кавалоглу, передает Главком.

– Туристы не хотят выходить за стены отелей. Действие данной системы (Все включено. – Ред.) нужно ограничить, создать возможности для посещения не только исторических и культурных достопримечательностей Турции, но и разного рода тематических парков развлечений.

Нужно дать туристам возможность увидеть то, чего они больше нигде не увидят, – отметил он.

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