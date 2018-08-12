PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В Турции хотят отменить систему "все включено"/

В Турции хотят отменить систему “все включено”

Действие системы “все включено” в Турции хотят ограничить из-за того, что она не оправдывает ожиданий сферы туризма.

Готель у Туреччині

Система “все включено” не оправдывает ожиданий сферы туризма в Турции, заявил руководитель турецкой группы туркомпаний Limak Каан Кавалоглу, передает Главком.

– Туристы не хотят выходить за стены отелей. Действие данной системы (Все включено. – Ред.) нужно ограничить, создать возможности для посещения не только исторических и культурных достопримечательностей Турции, но и разного рода тематических парков развлечений.

Нужно дать туристам возможность увидеть то, чего они больше нигде не увидят, – отметил он.

Читайте: Легче поехать в Турцию! Как изменились сервис и цены в Крыму

Кстати, Факты ICTV узнали, куда можно поехать на выходные ко Дню независимости 2018, а также подобрали несколько туров по Украине или за границу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Крим
Легче поехать в Турцию! Как изменились сервис и цены в Крыму
Что делать при потере багажа – инструкция
Євробачення 2018
Не будем показывать мужиков в юбке – почему Турция бойкотирует Евровидение
Отпуск за свой счет: могут ли выгнать принудительно и подводные камни
Выбитые зубы, переломы и смерть! Как не превратить отпуск в ад (18+)
Лептоспироз, холера и смерть! Самые страшные болезни с пляжа и как не заразиться (ИНФОГРАФИКА)
Пляжі Одеси
Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи
Озера Украины: топ-8 мест для летнего отдыха
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка