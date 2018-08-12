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Впервые в истории! NASA запустила зонд к Солнцу

NASA успешно запустила зонд Parker Solar Probe, который впервые в истории рукотворных космических аппаратов войдет в атмосферу Солнца.

Parker Solar Probe

Запуск аппарата совершили в 10.31 по киевскому времени со стартового комплекса SLC-37 на базе ВВС США на мысе Канаверал.

В 11.17 зонд отделили от разгонного блока, и Parker отправился в самостоятельный полет. Во время отделения наблюдались проблемы с телеметрией.

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Впервые в истории! NASA запустила зонд к Солнцу / 5 фотографий

В космос зонд выводила тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy. Она является самой мощной ракетой из действующих и может выводить на низкую орбиту почти 29 тонн груза.

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Планируется, что через 6 недель Parker достигнет расстояния близкого к Венере, гравитация которой поможет замедлить зонд и скорректировать маршрут.

Отметим, что это уже вторая попытка вывести Parker Solar Probe в космос.

Зонд к Солнцу планировали запустить 11 августа, однако время старта перенесли из-за проверки системы передачи данных с корабля на Землю.

Позже в NASA объявили о закрытии стартового окна.

Фото, видео: NASA

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