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Черный сигнал: что происходит с человеком перед смертью

Смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, так называемого “сигнала смерти”.

К такому выводу пришли ученые Джеймс Феррел и Сяньчжуй Ченг из Стэнфордского университета в США. По их словам, это вещество запускает “триггерную волну”, или цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, высвобождая там такие же “сигналы”, передает Обозреватель.

Кроме того, после смерти одной клетки этот процесс продолжится и на соседних клетках. По словам ученых, “триггерная волна” будет распространяться до тех пор, пока в организме не закончится “сигнал смерти”, то есть до его полной гибели.

Скорость этой “волны” ученые и назвали скоростью клеточной смерти, которая составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметров в час).

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К слову, американские ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что жизни после смерти не существует.

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