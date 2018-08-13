Гороскоп на сегодня, 13 августа

День подходит для активной деятельности, но успех будут иметь только четко спланированные и хорошо организованные мероприятия.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Постарайтесь не вступать сегодня в открытую конфронтацию и не принимать близко к сердцу, если что-то в поведении окружающих вас не устраивает.

Обращайте внимание на свою речь, поскольку неосторожно сказанное слово может вызвать бурную реакцию у собеседника.

Возможны перепады настроения от желания активно действовать до депрессивных состояний.

Постарайтесь найти себе занятие, которое будет вам по душе и будет достаточно динамичным, чтобы поддерживать вас в тонусе.

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Желательно избегать травматичных и опасных видов деятельности.

Дыхательные упражнения и прогулка на свежем воздухе помогут уравновесить эмоциональное состояние.

Неблагоприятно: поездки, давать деньги в долг (с 16.40).

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