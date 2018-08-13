Малый парад планет 13 августа: чего ожидать и есть ли опасность

Сегодня в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Юпитер и Венера. Можно ли это считать таким редким явлением, как парад планет, и повлияет ли это событие на жизнь человека – в материале Фактов ICTV.

На просторах интернета можно встретить пугающие названия “Парад планет 13 августа – опасный период…” Стоит ли верить в это, спросили у астролога Марины Скади (Marina Sokolova).

Что считают парадом планет

Это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Всего их бывает три вида:

Малый парад – 4 планеты оказываются по одну сторону от Солнца. Такое явление, как сегодня.

Следующий – через 10-20 лет.

Большой парад – тут количество планет увеличивается до 6 и более. В последний раз это произошло в январе 2018 года. Тогда 7 планет выстроились в одну линию.

Полный парад – очень редкое явление, когда все 9 планет оказываются друг за другом. Происходит раз в несколько сотен лет, является одним из предзнаменований катастроф и предрекает конец света.

Следующий будет аж в 2161 году!

Правда, за 10 раз апокалипсис так и не случился. В последний раз полный парад планет был 10 марта 1982.

Что говорит астрология?

Считать парадом планет, пускай даже малым, сегодняшнее явление астролог Марина Скади не стала бы и в первую очередь из-за знаков зодиака:

– Парад планет происходит, когда каждая из планет, двигаясь по своей орбите, выстраивается в ряд друг за другом. Все они попадают в один знак зодиака. Сегодня все четыре планеты в разных знаках зодиака, поэтому считать это особым или опасным днем я б не стала.

К тому же в параде должно участвовать хотя бы половина планет – здесь же только четыре.

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Стоит ли бояться?

Астролог однозначно отвечает – нет.

– Не стоит на это обращать внимание. Для потрясений в параде должны участвовать хотя бы половина планет. А так это все для пугающей красоты слова.

Так что, друзья, не верим в опасность сегодняшнего дня – тогда и понедельник пройдет в хорошем настроении и без личных катаклизм. Хорошего всем начала недели!