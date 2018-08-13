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Под каким знаком зодиака рождаются самые обаятельные мужчины

Самые обаятельные мужчины рождаются под знаком зодиака лев, водолеи и близнецы.

Чоловік

Об этом пишут Подробности.

Львы не могут жить без внимания к своей персоне. Поэтому если в компании есть мужчина-лев, все взгляды девушек будут обращены именно на него.

Такие мужчины имеют яркие лидерские качества и всегда следят за своим внешним видом, блестяще шутят и ведут себя по-джентельменски.

Водолеи всегда открыты для общения. Они любознательны, интеллектуальны, умеют поддержать любой разговор и очаровать своей харизматичностью.
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Близнецы знают, что девушки любят ушами, поэтому почти сразу идут напролом и побеждают.

Кроме того, они коммуникабельны и имеют отличное чувство юмора. Так что даже после первого свидания мужчин-близнецов будет трудно забыть.

Мы также публиковали эксклюзивный гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Фото: Pixabay

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