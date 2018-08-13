В 2018 году Apple выпустит сразу три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Plus и iPhone 9. Уже известны характеристики новинок, а также фото и видео яблочных гаджетов.

В 2018 году Apple выпустит сразу три новых смартфона: 5,8-дюймовый iPhone 11, 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus и доступный 6,1-дюймовый iPhone 9.

Традиционно презентация ожидается в первой половине сентября, но официально точная дата еще не названа.

Мы собрали все, что известно о выходе яблочных новинок.

iPhone 9 (X2) – характеристики и фото

Точное название 6,1-дюймового iPhone с жидкокристаллическим экраном образца 2018 года пока не подтверждено.

Ведущие мировые технологические издания называют смартфон iPhone 9, а иногда используется менее звучное название iPhone 2018 6,1″ TFT-LCD.

iPhone 9 будет в значительной мере схож с актуальным флагманом iPhone X, получив слегка более вытянутую форму корпуса, практически полностью безрамочный дисплей с обрезанной по бокам верхней рамкой (вновь в духе iPhone X) и без традиционной кнопки Домой.

Apple намерена использовать в своем новом недорогом смартфоне жидкокристаллический дисплей с диагональю 6,1 дюйма, который расположится на всей лицевой поверхности устройства.

Плотность пикселей экрана iPhone 9 будет равна 320-330 пикселям на дюйм.



Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru Фото: apple-iphone.ru Презентация Apple в сентябре 2018: характеристики, цены и фото новых iPhone / 6 фотографий

Разрешение дисплея iPhone 9 составит 2160×1080 пикселей, соотношение сторон экрана будет равно 18:9.

Apple оснастит смартфон системой камер TrueDepth и поддержкой функции сверхточного распознавания лиц Face ID.

В будущих iPhone 9, вероятно, появится поддержка двух SIM-карт. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12.

В основу iPhone 9 ляжет обновленная система на процессоре A12, производством которых займется компания TSMC.

Камера iPhone 9, вероятнее всего, будет одинарной.

iPhone 11 – характеристики и фото

Официальное название нового 5,8-дюймового iPhone образца 2018 года на текущий момент не подтверждено. Чаще всего смартфон называют iPhone 11 или iPhone XI.

Смартфон будет иметь вытянутый корпус из стекла со слегка закругленными углами и полноформатный дисплей с минимальными рамками.

Соединительная рамка между стеклянными панелями будет выполнена из хирургической нержавеющей стали, как у iPhone X.

Apple планирует еще сильнее уменьшить рамки по периметру дисплея, сделав их рекордно узкими. Это повлияет как на внешний вид устройства, так и на разрешение дисплея.

На задней поверхности iPhone 11 разместится выступающая из корпуса двойная вертикально ориентированная камера. LED-вспышка расположится между объективами.

Apple освежит дизайн iPhone 11 новыми цветами корпусов. iPhone 11 выйдет в трех цветах: черном, белом и золотом.

Также есть высокая вероятность, что iPhone 11 выйдет в нескольких ярких расцветках.

Габариты iPhone 11 должны остаться без изменений – 143,6×70,9×7,7 мм.



Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru Фото: apple-iphone.ru Презентация Apple в сентябре 2018: характеристики, цены и фото новых iPhone / 5 фотографий

iPhone 11 получит полноформатный 5,8-дюймовый OLED-дисплей и будет иметь разрешение 1125×2436 точек с плотностью пикселей равной 458 ppi.

В основу iPhone 11 ляжет система на процессоре Apple A12.

Ключевой особенностью процессора A12 станет продвинутый технологический процесс, по которому будет создаваться чип.

Смартфон окажется быстрее предшественников и благодаря увеличенному объему оперативной памяти. iPhone 11 получит 4 ГБ ОЗУ.

iPhone 11 получит аккумулятор нового типа. Точная его емкость пока неизвестна.

Основная камера iPhone 11 – двойная, вертикально ориентированная. Она будет выступать из корпуса и иметь сапфировое покрытие.

iPhone 11 Plus – характеристики и фото

Также Apple выпустит увеличенную версию iPhone X. Так называемый iPhone 11 Plus получит огромный 6,5-дюймовый дисплей с минимальными рамками, как у iPhone X.

Дизайн смартфон также позаимствует у десятки.

По последним слухам, iPhone 11 Plus может стать первым смартфоном Apple с тройной камерой, но на текущий момент достоверного подтверждения этих сведений не было.

Читайте: iPhone 9 и iPhone X Plus: первые "живые" фото Владение iPhone является основным признаком высокого достатка – ученые Apple стоит дороже $1 трлн и это рекорд для США

Дата презентации новых iPhone 11 и цена

Эксперты уверены в том, что Apple не будет нарушать традицию и представит новые модели iPhone в обычный для себя период – в первой половине сентября 2018 года.

Старт продаж iPhone 11 начнется примерно через 10 дней после презентации. Чаще всего Apple запускает продажи новых iPhone по пятницам.

Аналитики уверены, что цены на iPhone 11 будут следующими: iPhone 11 64 ГБ — $799, iPhone 11 256 ГБ — $899.

Предположительная цена iPhone 9 и iPhone 11 Plus составит от $650 до $800 (за бюджетную модель) и от $900 до $1000 за более укомплектованную.

К слову, Samsung Galaxy S9 + вытеснил iPhone X компании Apple с позиции самого продаваемого телефона в мире.