Гороскоп на сегодня, 14 августа

В целом день не располагает к началу новых проектов, важных дел, принятию решений.
Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.
Начатое сегодня может сильно растянуться во времени. Возможна склонность отстаивать свою позицию жестко, но есть смысл избегать конфликтов и противостояний, агрессивных взаимодействий, чтобы это не стало продолжительным.
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Желательно уделить внимание здоровью. Подходящее время для очищающих процедур и физической активности. Любая работа по дому будет весьма кстати.
Вечер хорошо провести в любой спокойной обстановке, например дома в кругу семьи.
Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.
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