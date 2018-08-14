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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 14 августа/

Гороскоп на сегодня, 14 августа

В целом день не располагает к началу новых проектов, важных дел, принятию решений.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Начатое сегодня может сильно растянуться во времени. Возможна склонность отстаивать свою позицию жестко, но есть смысл избегать конфликтов и противостояний, агрессивных взаимодействий, чтобы это не стало продолжительным.

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Желательно уделить внимание здоровью. Подходящее время для очищающих процедур и физической активности. Любая работа по дому будет весьма кстати.

Вечер хорошо провести в любой спокойной обстановке, например дома в кругу семьи.

Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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