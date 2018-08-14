В Париже на улицах установили бесплатные общественные писсуары. Эксперимент вызвал волну критики со стороны местных жителей.

Устройство получило название “уритротуар”, которое происходит от двух французских слов – писсуар и тротуар, сообщается на сайте проекта.

Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах. Оно представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху.

Дизайнер писсуара рассказывает, что его устройство предлагает экологичное решение проблемы общественных туалетов.

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– Туристы считают, что это довольно удобно. Однако местные жители думают совсем иначе. Ведь остров Сен-Луи историческое место. Да и видеть каждый день из окна дома справляющих нужду людей – не самое приятное зрелище, – пишет EuroNews.

В ответ на критику мэрия Парижа в Twitter напомнила, что это экспериментальный проект.









Противно или удобно? На улицах Парижа установили открытые писсуары / 5 фотографий

Напомним, в метро Киева могут появиться туалеты.