PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Противно или удобно? На улицах Парижа установили открытые писсуары/

Противно или удобно? На улицах Парижа установили открытые писсуары

В Париже на улицах установили бесплатные общественные писсуары. Эксперимент вызвал волну критики со стороны местных жителей.

Устройство получило название “уритротуар”, которое происходит от двух французских слов – писсуар и тротуар, сообщается на сайте проекта.

Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах. Оно представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху.

Дизайнер писсуара рассказывает, что его устройство предлагает экологичное решение проблемы общественных туалетов.

Читайте: Куда руки суешь? Супрун рассказала об опасности в общественном туалете

– Туристы считают, что это довольно удобно. Однако местные жители думают совсем иначе. Ведь остров Сен-Луи историческое место. Да и видеть каждый день из окна дома справляющих нужду людей – не самое приятное зрелище, – пишет EuroNews.

В ответ на критику мэрия Парижа в Twitter напомнила, что это экспериментальный проект.

image image image image image
Противно или удобно? На улицах Парижа установили открытые писсуары / 5 фотографий

Напомним, в метро Киева могут появиться туалеты.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В аэропорту Парижа подрались реперы, арестовано 11 человек
Фото Сенцова вывесили на мэрии Парижа
Париж взорвался ликованием в честь победы сборной на ЧМ-2018
Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за массовой драки на борту
В Париже в поезде родился мальчик. Будет ездить бесплатно 25 лет
Мужчина с бомбой и пистолетом захватил заложников в Париже – СМИ
Эйфелеву башню поразила молния – невероятные фото
В Париже “человек-паук” снял ребенка с балкона
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка