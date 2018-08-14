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Медовый Спас: что вы знаете о традициях праздника – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают первый из трех Спасов.

медовый спас

Праздник Маковея, или Медовый спас, отмечают 14 августа.

В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция связана с древней установкой – первый урожай приносить Богу и только потом есть самому.

Читайте: Медовый спас 2018: какой мед выбрать и цены

Наша редакция придумала для вас немного интересных вопросов на знание символов, обрядов и традиций, которые присущи этому празднику.

Также Факты ICTV писали об истории и традициях Медового Спаса.

Фото: dreamstime.

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