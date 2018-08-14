Поздравления с Медовым спасом 2018

Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Медовым спасом на украинском и русском языках.
Христианский праздник Медовый спас отмечают 14 августа. Это первый из трех спасов. Яблочный спас будет 19 августа, а 29 августа – Ореховый спас.
Факты ICTV собрали стихотворные поздравления с Медовым спасом на украинском и русском языках.
Кстати, Медовый спас еще называют Спас на воде, Маковый спас или Маковей.
***
Первый Спас — Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
***
Медовое утро и спас наступает,
Маком и медом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас медиком сладким.
***
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла,
Спас пусть медом причащает
На добро благословляет!
***
Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный.
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.
Веселимся от души,
Наслаждаемся погодой.
В Первый Спас желаем всем,
Быть счастливыми на годы!
***
Спас медовый наступил вдруг,
Собирать пора медок,
В этот день никто не будет
Огорчен и одинок!
Всем желаем только счастья,
Благодати и тепла,
Небеса помогут в этом,
Всем судьба будет мила.
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