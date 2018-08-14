Поздравления с Медовым спасом 2018

Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Медовым спасом на украинском и русском языках.

Христианский праздник Медовый спас отмечают 14 августа. Это первый из трех спасов. Яблочный спас будет 19 августа, а 29 августа – Ореховый спас.

Факты ICTV собрали стихотворные поздравления с Медовым спасом на украинском и русском языках.

Кстати, Медовый спас еще называют Спас на воде, Маковый спас или Маковей.

***

Первый Спас — Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

***

Медовое утро и спас наступает,

Маком и медом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас медиком сладким.

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла,

Спас пусть медом причащает

На добро благословляет!

***

Льется наш медок рекой,

Сладкий, свежий, очень вкусный.

Спас Медовый к нам пришел,

Праздник светлый, но не грустный.

Веселимся от души,

Наслаждаемся погодой.

В Первый Спас желаем всем,

Быть счастливыми на годы!

***

Спас медовый наступил вдруг,

Собирать пора медок,

В этот день никто не будет

Огорчен и одинок!

Всем желаем только счастья,

Благодати и тепла,

Небеса помогут в этом,

Всем судьба будет мила.

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