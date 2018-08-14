Успенский пост: что можно есть по дням

Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа, однако считается таким же строгим, как и Великий пост. На каждый день есть свои запреты.

Понедельник, среда и пятница

В эти дни следует придерживаться сухоядения. То есть можно употреблять пищу без термической обработки и без добавления большого количества специй и растительного масла. Кроме того, запрещено есть мясо и рыбу.

Вторник и четверг

В эти дни Успенского поста разрешается употреблять горячую пищу.

Суббота и воскресенье

В выходные в свой рацион можно добавить растительное масло и выпивать небольшое количество красного вина.

Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)



Стоит отметить, что на время поста выпадают Медовый и Яблочный Спас. В эти дни разрешается вкушать плоды нового урожая.

Успенский пост заканчивается праздником Успения Богородицы 28 августа. Разрешается употреблять блюда из рыбы.

Однако, если этот праздник выпадает на среду или пятницу, то выходить из поста можно только на следующий день.

Календарь питания на каждый день – с 14 по 28 августа

14 августа, вторник – Медовый Спас (Маковей). Разрешается горячая пища без масла, а также блюда с медом

15 августа, среда – сухоядение

16 августа, четверг – горячая пища без масла

17 августа, пятница – сухоядение

18 августа, суббота – горячая пища с маслом, рыба, допускается немного вина

19 августа, воскресенье – Преображение Господне (Яблочный Спас). Разрешается горячая пища с маслом, а также рыба и морепродукты, немного вина

20 августа, понедельник – сухоядение

21 августа, вторник – горячая пища без масла

22 августа, среда – сухоядение

23 августа, четверг – горячая пища без масла

24 августа, пятница – сухоядение

25 августа, суббота – горячая пища с маслом, рыба, можно немного вина.

26 августа, воскресенье – горячая пища с маслом, можно есть рыбу, немного вина.

27 августа, понедельник – сухоядение

28 августа, вторник – Успения Богородицы. Это конец поста, поэтому можно есть все блюда.

Ранее мы писали о традициях и запретах, связанных с Успением Пресвятой Богородицы.