День археолога 2018 – лучшие СМС-поздравления

Сегодня в Украине празднуют День археолога, который появился во времена Трипольской экспедиции.
Появление праздника связывают с Трипольской экспедицией и ее руководителем Татьяной Пассек, День рождения которой припадает на 15 августа.
Поскольку эта экспедиция стала настоящей кузницей кадров, то ее участники разнесли традицию по стране.
Однако существует и другая история происхождения праздника. В 1947 году археологи Волго-Донской экспедиции под руководством Бориса Михлина отметили пребывание на раскопках, после чего это стала делать каждая группа.
6 августа 2008 года, в Украине указом президента праздник сделали официальным и теперь отмечают ежегодно.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления для всех археологов Украины.
Археолог своим повседневным трудом
Отрывает машину времени.
Хоть ученые крест и воздвигли на том,
Только табу не этому племени.
Постоянно живет он в прошедших мирах,
Лишь они для него в повседневности.
Археолога день не на праздных пирах,
А с находкой реликвий из древности.
***
Археологов раскопки
Очень увлекательны,
Прикасаетесь к истории
И всегда внимательны!
Мы желаем плодородной работы,
Находите побольше старины,
И в музей передавайте,
Вы такие молодцы!
***
Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.
Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.
Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.
***
Археологов сегодня
Поздравляем мы в их день.
Тех, кому загадки мира
Разгадать всегда не лень.
Плодотворной вам работы,
Новых, значимых побед.
Чтоб смогли раскрыть все тайны,
Что хранятся сотни лет.
***
Тайны прошлого искать
И загадку разгадать,
Чтоб понять, как люди жили,
Как работали, любили.
Вы романтики, мы знаем,
Вас сегодня поздравляем,
Археологам здоровья, счастья,
Радости желаем!
***
Археологов день наступил,
Мастеров он за стол пригласил.
Золотые руки, археологи, у вас,
Говорим мы вам это без прикрас!
Мы хотим вам побед пожелать,
Много нового найти, отыскать,
Вам спасибо мы все говорим,
Вас за труд ваш мы благодарим!
***
Всегда на раскопах, реликвии ищешь,
Не можешь ни дня ты прожить без земли,
Ведь ты археолог, ученый достойный,
Труды и находки в почете твои!
Тебя поздравляем мы с праздником этим,
Ведь День археолога — важный момент,
Желаем удачи, любви и терпенья,
Успех ожидает твой эксперимент!
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