День археолога 2018 – лучшие СМС-поздравления

Сегодня в Украине празднуют День археолога, который появился во времена Трипольской экспедиции.

Появление праздника связывают с Трипольской экспедицией и ее руководителем Татьяной Пассек, День рождения которой припадает на 15 августа.

Поскольку эта экспедиция стала настоящей кузницей кадров, то ее участники разнесли традицию по стране.

Однако существует и другая история происхождения праздника. В 1947 году археологи Волго-Донской экспедиции под руководством Бориса Михлина отметили пребывание на раскопках, после чего это стала делать каждая группа.

6 августа 2008 года, в Украине указом президента праздник сделали официальным и теперь отмечают ежегодно.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для всех археологов Украины.

Археолог своим повседневным трудом

Отрывает машину времени.

Хоть ученые крест и воздвигли на том,

Только табу не этому племени.

Постоянно живет он в прошедших мирах,

Лишь они для него в повседневности.

Археолога день не на праздных пирах,

А с находкой реликвий из древности.

***

Археологов раскопки

Очень увлекательны,

Прикасаетесь к истории

И всегда внимательны!

Мы желаем плодородной работы,

Находите побольше старины,

И в музей передавайте,

Вы такие молодцы!

***

Так раскопки ты проводишь —

Все завидуют вокруг,

Клады, редкости находишь,

Археолог — ты, мой друг.

Интересное призванье

Так историю познать,

Есть всегда твое желанье

Что-то новое искать.

Я в твой день тебе желаю

Все загадки разгадать,

Что хранит земля родная,

Много ценностей сыскать.

***

Археологов сегодня

Поздравляем мы в их день.

Тех, кому загадки мира

Разгадать всегда не лень.

Плодотворной вам работы,

Новых, значимых побед.

Чтоб смогли раскрыть все тайны,

Что хранятся сотни лет.

***

Тайны прошлого искать

И загадку разгадать,

Чтоб понять, как люди жили,

Как работали, любили.

Вы романтики, мы знаем,

Вас сегодня поздравляем,

Археологам здоровья, счастья,

Радости желаем!

***

Археологов день наступил,

Мастеров он за стол пригласил.

Золотые руки, археологи, у вас,

Говорим мы вам это без прикрас!

Мы хотим вам побед пожелать,

Много нового найти, отыскать,

Вам спасибо мы все говорим,

Вас за труд ваш мы благодарим!

***

Всегда на раскопах, реликвии ищешь,

Не можешь ни дня ты прожить без земли,

Ведь ты археолог, ученый достойный,

Труды и находки в почете твои!

Тебя поздравляем мы с праздником этим,

Ведь День археолога — важный момент,

Желаем удачи, любви и терпенья,

Успех ожидает твой эксперимент!

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