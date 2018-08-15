PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 15 августа/

Гороскоп на сегодня, 15 августа

До конца недели стоит внимательно относиться к здоровью, по возможности не перенапрягаться, прислушиваться к своему телу.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

В первой половине дня, 15 августа, благоприятно посетить салон красоты и спа-процедуры, сделать что-то приятное для своего тела, оздоровления и расслабления.

День желательно посвятить легким делам, наполняющим энергией, а все отнимающее силы и настроение — отложить.

Хорошо пойдет учеба, особенно если вы давно откладывали начать очередной курс — самое время приступить к нему.

Читайте: Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа

Желательно беречь нервную систему и в общении использовать юмор.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка