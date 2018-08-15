Гороскоп на сегодня, 15 августа

До конца недели стоит внимательно относиться к здоровью, по возможности не перенапрягаться, прислушиваться к своему телу.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

В первой половине дня, 15 августа, благоприятно посетить салон красоты и спа-процедуры, сделать что-то приятное для своего тела, оздоровления и расслабления.

День желательно посвятить легким делам, наполняющим энергией, а все отнимающее силы и настроение — отложить.

Хорошо пойдет учеба, особенно если вы давно откладывали начать очередной курс — самое время приступить к нему.

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Желательно беречь нервную систему и в общении использовать юмор.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

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