Гороскоп на сегодня, 15 августа

До конца недели стоит внимательно относиться к здоровью, по возможности не перенапрягаться, прислушиваться к своему телу.
Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.
В первой половине дня, 15 августа, благоприятно посетить салон красоты и спа-процедуры, сделать что-то приятное для своего тела, оздоровления и расслабления.
День желательно посвятить легким делам, наполняющим энергией, а все отнимающее силы и настроение — отложить.
Хорошо пойдет учеба, особенно если вы давно откладывали начать очередной курс — самое время приступить к нему.
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Желательно беречь нервную систему и в общении использовать юмор.
Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.
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