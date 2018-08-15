Индия отправит собственную миссию в космос

Индия к 2022 году отправит в космос свою первую собственную пилотируемую миссию.
– Дели всегда развивал космические исследования, но мы решили, что к 2022 году, когда независимости страны исполнится 75 лет, сын или дочь Индии отправятся в космос с индийским флагом в руках, – заявил президент страны Нарендра Моди, передает телеканал NDTV.
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Отметим, что ранее собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР (Россия), США, а также КНР.
Ранее Факты ICTV писали, что NASA успешно запустила зонд Parker Solar Probe, который впервые в истории рукотворных космических аппаратов войдет в атмосферу Солнца.
Фото: dreamstime.
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