Конфликт поколений или неосведомленность? Как понять и подружиться с миллениаламы

Почему миллениалы любят скидки, принимать решения и, что их может мотивировать узнали Факты ICTV.

Конфликт поколений – это вечная тема, с которой каждый из нас сталкивается на каждом шагу. Так в чем же проблема? Почему люди разного возраста не могут найти общий язык? В этом вопросе нам помогла разобраться специалист по социальной педагогике и участница проекта Новые лидеры Валентина Ведровская.

В чем особенность миллениалов

– Ключевое отличие, которое я вижу – это мотивация. У старшего поколения, рожденного в советское время, действует мотивация избегания. То есть, если они и делают, то чтобы избежать голода, бедности, наказания и тому подобного. А вот молодое поколение мотивируют новые достижения, успехи, – отмечает эксперт.

Действительно молодое поколение больше интересуют возможности. Молодежь во всем хочет видеть перспективу.

Вторая особенность – определение авторитетов. Для современной молодежи недостаточно быть постарше, чтобы завоевать авторитет. Миллениал должен четко понимать за какие достижения он должен уважать того или иного человека.

– Причина кроется в том, что подростки любят ставить вопрос “зачем”. Им нужно понять, что это действительно крутой специалист, вот тогда они буду вас уважать, – подчеркивает Ведровская.

Стоит принять во внимание тот факт, что одно и тоже поколение может довольно сильно различаться в зависимости от географического положения. Если в крупных городах эта тенденция быстро набирает обороты, то в сельской местности идет определенное отставание. Это связано с тем, что там связь поколений сильнее.

Битва поколений

Различные системы мышления, ценностей и мотивация – это лишь часть того, что отличает старшее поколение от молодежи.

– Старшее поколение должно наконец осознать, что для миллениалов важным фактором является свобода выбора. Не нужно бояться молодежи давать возможность принимать решения. Молодежь должна услышать зачем им следует делать то или иное дело, а пожилым людям достаточно услышать “стоит делать так”, – отмечает Валентина Ведровская.

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Поэтому миллениалам нужно запастись терпением и с уважением объяснить свои взгляды и позиции старшим, а последние должны научиться прислушиваться к мнению молодежи и правильно для них формулировать перспективы.

Как удержать миллениалов в Украине

Для современной молодежи важно знать и осознавать тот факт, что в их стране существуют большие перспективы для реализации.

Однако, если такой платформы нет, то молодые, умные и активные люди просто уезжают.

– Мы должны создать целый перечень условий, чтобы остановить отток мозгов из страны. Во-первых, с детства человек должен привязываться эмоционально к земле, на которой живет. То есть с детства давать возможность человеку реализоваться в обществе. Ребенок должен быть активным его членом, принимать решения и вкладывать свои усилия в его развитие. Так у человека формируется ответственность и эмоциональная зависимость от места, в котором он проживает, – рассказывает специалист по социальной педагогике.

Кроме, этого мы должны создать такие условия жизни для человека, чтобы он видел возможности и перспективы жизни в Украине.

Почему не каждый может стать миллениалом

Дети сироты или лишенные родительской опеки, которые вынуждены расти в интернатах на 10 лет отстают от своих сверстников. Это обусловлено тем, что они не имеют возможности такой социальной адаптации, информирования и воспитания.

Особенно это касается детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в социальных интернатах.

Например, дети с недостатками слуха. Они живут до 18 лет в резервации, где для них созданы максимально благоприятные условия, все понимают язык жестов. Однако, как только они попадут в реальных мир, то столкнутся с полным непониманием, как со стороны своего поколения, так и старшего.

Таким образом можно определить, еще один критерий для здорового общества – это инклюзивное образование. То есть, чтобы все дети учились вместе и могли создавать с детства удобный и комфортный для всех социум.

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Фото: dreamstime.