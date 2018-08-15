На берег Камчатки выбросило огромного волосатого монстра

Жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного, на первый взгляд, волосатого существа.

О находке написала на своей странице в Facebook Светлана Дяденко. Женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района. По ее словам, оно “покрыто шерстью трубчатого вида”. Дяденко предположила, что это какое-то «древнее существо».

Комментаторы не разделили ее мнения и отметили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к версии, что на берег выбросило останки кита.

– Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр, — заявил он агентству.

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К слову, в США в одном из озер засняли странное существо с длинным хвостом и человеческими руками.

ФОТО, ВИДЕО: Светлана Дяденко/Facebook