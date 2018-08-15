Погода в Украине на сегодня, 15 августа (КАРТА)

Погода в Украине практически во всех регионах Украины будет теплой и без осадков. Дожди синоптики обещают только западным областям.

Прогноз погоды на сегодня дает Укргидрометцентр.

Жителям северных областей синоптики обещают теплую, солнечную погоду. Термометр покажет +30… +33 градусов днем, а ночью +16… +19 градусов.

На Юге Украины тоже будет очень тепло. Днем температура воздуха составит +31… +36 градусов, а ночью +18… +22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Обильные осадки прогнозируют западным областям. Синоптики обещают сильные дожди. Столбик термометра покажет +23… +29 градусов днем и +16… +19 градусов ночью.

А вот на Востоке Украины осадки не ожидаются. Погода будет теплой и малооблачной. Днем температура воздуха будет +30… +34 градуса, а ночью +17… +22 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В центральном регионе будет жарко. Днем термометр покажет 30… 34 градусов со знаком “+”, а ночью – 17… 20 градусов тепла.

Жителям Киева стоит готовиться к жаркой облачной погоде. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит +31… +33 градусов днем и +18… +20 градусов ночью.

Читайте: Глобальное потепление: как повлияет изменение климата на Украину и что ждет Землю

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.