В Киеве открыли арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью, где клиентов обслуживают полуобнаженные официанты.

Об этом пишет Информатор.

Среди ключевых особенностей заведения: романтическая музыка, сексуальное название блюд и картины сексуальной тематики на стенах.

Кроме того, интимную атмосферу создают приглушенный свет и свечи.

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Главной фишкой заведения являются полуобнаженные официанты. Каждый вторник с 11.00 девушка-официантка топлес подает гостям кофе. Позднее к ней также должен присоединиться мужчина, который будет работать с голым торсом.

По средам в кафе проходят бранчи с сексологами, на которых посетители могут обсудить сексуальные темы с профессионалом.

















Сексуально-образовательно: в Киеве открыли кафе с полуобнаженными официантами (18+) / 9 фотографий

К слову, в прошлом году в Уцуномии (Япония) открылся ресторан Каябуки, в котором клиентов обслуживают макаки вместо официантов.