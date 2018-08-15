В Киеве открыли арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью, где клиентов обслуживают полуобнаженные официанты.
Об этом пишет
. Информатор
Среди ключевых особенностей заведения: романтическая музыка, сексуальное название блюд и картины сексуальной тематики на стенах.
Кроме того, интимную атмосферу создают приглушенный свет и свечи.
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Главной фишкой заведения являются полуобнаженные официанты. Каждый вторник с 11.00 девушка-официантка топлес подает гостям кофе. Позднее к ней также должен присоединиться мужчина, который будет работать с голым торсом.
По средам в кафе проходят бранчи с сексологами, на которых посетители могут обсудить сексуальные темы с профессионалом.
Сексуально-образовательно: в Киеве открыли кафе с полуобнаженными официантами (18+)
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К слову, в прошлом году
, в котором клиентов обслуживают макаки вместо официантов. в Уцуномии (Япония) открылся ресторан Каябуки
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