Сколько еще киевляне будут дышать формальдегидом – прогноз синоптиков

Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, который регистрируется еще с начала этого месяца, сохранится до 16 августа.

С 4 августа в г. Киев продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные удерживающие слои воздуха) продержатся в г. Киев до 16 августа, – пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: площадей Бессарабской и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Ранее Факты ICTV писали, что в течение недели в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Только на запад и север со среды вернутся дожди.

Фото: dreamstime.