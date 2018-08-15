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Украинка переехала жить в Индию и показала, почему пожалела

Украинка, переехавшая жить в Индию, рассказала о настоящей жизни страны, которую не показывают в фильмах.

Украинка Ангелина из Мелитополя поехала в Индию работать, но судьба решила, что ей следует связать жизнь с этой страной. Девушка рассказала об ужасах, которые ей пришлось увидеть в индийской столице Нью-Дели: об улицах, которые похожи на свалку, о людях, которым негде жить, и о детях, которые вынуждены попрошайничать.

Об этом говорится в сюжете Утра в большом городе.

Самые известные фильмы о танцах и любви, женщины в ярких одеждах, вкусный чай, слоны и невероятная природа – этим известна и прекрасна Индия. Но Ангелине пришлось столкнуться и с другими особенностями этой страны, которые также могут поразить. Украинку, например, очень поразила местная контрастность.

Некоторые улицы чистые, с хорошими домами и дорогими автомобилями. Но стоит только выйти за ворота элитного района – и ситуация совсем другая. Многие живут прямо на улице, тут же моются и даже справляют нужду. Понятно, что запах здесь стоит – отвратительный.

А самое страшное, что в таких условиях живут дети. Почти ежедневно Ангелина видит на индийских улицах беспризорных мальчиков и девочек, и уже даже перестала этому удивляться.

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Ангелина уверяет, что не всегда этот образ жизни обусловлен бедностью. Мол, некоторые нищие могут жить нормально, но они этого не хотят. То ли привычка, то ли неплохая и легкая возможность заработать.

Больше смотрите в видео.

Напомним, мощный ураган в Индии в июне унес по меньшей мере жизни 30 человек.

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