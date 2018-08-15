Как правильно выбрать школьный рюкзак – 10 советов

Как выбрать школьный рюкзак? На что стоит обратить внимание и как не растеряться в ассортименте различных моделей? Факты ICTV собрали полезные советы, которые помогут выбрать надежную, удобную и стильную школьную сумку.

Накануне начала школьного сезона выбор рюкзака стоит особенно остро. Подход к выбору школьной сумки у родителей и самих детей совершенно разный.

Если взрослые ориентируются на качество, удобство и безопасность рюкзака, то школьники, в первую очередь, обращают внимание на его внешний вид.

Чтобы выбрать хороший школьный рюкзак, специалисты советуют обратить внимание на такие факторы:

Ортопедическая спинка. Модели с жестким каркасом и рельефными изгибами способствуют формированию правильной осанки, снижают давление на позвоночник и минимизируют риск развития сколиоза у ребенка.

Дно. Лучше выбирать рюкзак с жестким дном. Такая сумка не будет провисать под тяжестью книг и давить на поясницу ребенка.

Лямки. Должны быть широкими и в меру мягкими, а также легко регулироваться по длине. Особое внимание обратите на то, чтобы лямки не врезались в плечи и не соскальзывали при ходьбе.

Ручка. Лучше выбирать рюкзак с эргономичной ручкой. Она не будет врезаться в ладонь ребенка и сделает ношение рюкзака в руке удобнее.

Вес. Даже если рюкзак оснащен широкими лямками и ортопедической спинкой, класть в него более 10% веса ребенка хирурги и ортопеды не рекомендуют. По нормам, вес наполненной сумки не должен превышать 1,5 кг.

Размер. Ширина рюкзака не должна превышать размер плеч первоклассника. Также не стоит выбирать модель, которая опускается ниже талии ребенка.

Вместимость. Школьный рюкзак должен иметь как минимум два больших вместительных отделения для учебников и тетрадей, а также боковые (сетчатые) карманы для бутылок с водой, сока и пищи.

Безопасность. Наличие на рюкзаке светоотражающих нашивок и знаков делает первоклассника заметным на дороге в темное время суток.

Комплектация. Рюкзаки для школьников часто продают с дополнительными комплектующими, однако они не должны стать решающим фактором при выборе сумки.

Внешний вид. Пренебрегать пожеланиями будущего хозяина рюкзака не стоит. Ходить с сумкой придется именно школьнику, поэтому рюкзак должен устраивать ребенка по форме, рисунку и стилю.

Читайте: Школьная ярмарка на Крещатике: дата и время

Ассортимент школьных рюкзаков очень богатый, поэтому выбрать можно, ориентируясь на разную ценовую политику и учитывая разные предпочтения. В интернет-магазинах цена стартует от 300 грн. до 3 тыс. грн.





















Как правильно выбрать школьный рюкзак – 10 советов / 11 фотографий

Мы также узнали, сколько стоит одеть ребенка в школу.

Фото: Rozetka, Derby