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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 16 августа/

Гороскоп на сегодня, 16 августа

Сегодняшний день подходит для спокойной размеренной деятельности, звезды советуют не перенапрягаться.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Все дела, отнимающие силы и энергию, лучше отложить на следующую неделю.

Сейчас желательно больше отдыхать.

Сегодня рекомендуется заниматься творчеством ради удовольствия и расслабления, наводить красоту и уют.

Принесет пользу общение в небольшом кругу единомышленников.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

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