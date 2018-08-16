Конец света 16 августа: астроном рассказал о судном дне для Земли

Теория о столкновении мистической планеты Нибиру с Землей, что приведет к концу света 16 августа, является бредом, убежден астроном.

Об этом кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход рассказал Обозревателю.

– Это не так, что выглянул в окошко – а она (Планета. – Ред.) летит. Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего.

Вот когда появляется комета, ее видят заранее, а это очень маленький космический объект, который фиксируют по блеску, который он отражает, – отметил он.

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По словам ученого, отражательная способность всей планеты значительно выше, чем у кометы. Поэтому не заметить, как она летит к Земле, невозможно.

– Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко, – убеждает Переход.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 августа к Земле приблизится околосолнечная комета, вдвое превышающая по размерам Юпитер. Конспирологи убеждены, что появление кометы связано с концом света.

Фото: Pixabay