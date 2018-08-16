Когда Яблочный Спас – дата

В 2018 году церковный праздник Яблочный Спас или Второй Спас будут отмечать 19 августа, как и каждый год.

01Считается, что именно в этот день природа начинает оборачиваться к осени. Ночи становятся более длинными и холодными.

Для людей же это пора нового урожая. Везде созревали плоды спелых яблок. Новый урожай освещали в церкви и его можно было есть.

В этот день также устраивали народные гулянья. Яблочной выпечкой принято угощать всех желающих.

Читайте: Яблочный Спас: приметы, гадания и ритуалы

Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, однако в честь праздника разрешается есть рыбу и пить вино.

Стоит отметить, что до наступления этого праздника в древние времена не ели никаких плодов, кроме огурцов. Остальные овощи и фрукты разрешалось употреблять только после освящения в церкви в этот день.

К слову, на Яблочный Спас молодые девушки гадали на своего суженого, надкусывая яблоко. Считалось, что вкус и вид плода определят замужнюю жизнь.

Кстати, Первый Спас или Медовый Спас украинцы отмечают ежегодно 14 августа.

Фото: pixabay.com